La Giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilità tecnica e economica dei lavori di “Realizzazione parcheggio multipiano via la Marmora”, dell’importo complessivo di 2.025.000 euro, redatto dallo Studio associato Ledda Tiana con sede a Sassari. L’opera verrà inserita nel programma triennale dei lavori pubblici, triennio 2022-2024, nell’annualità 2023 ai fini del reperimento del finanziamento tramite risorse proprie o di altri Enti.

L’acquisizione delle successive fasi progettuali e la realizzazione dell’opera rimane tuttavia vincolata alla concessione del finanziamento. Il progetto - si legge nella relazione tecnica - prevede la realizzazione di una struttura avente una superficie di circa 1064 mq ipotizzata su più livelli e destinata totalmente alla sosta delle auto ed alla viabilità di manovra. Stabilito il livello del piano terra alla quota di incrocio tra via Agostino Millelire e via La Marmora (quota altimetrica 12,50 pari all’attuale accesso all’area), e dato l’andamento altimetrico della via La Marmora, si è ritenuto utile sfruttare il dislivello della stessa per creare un accesso in piano al secondo livello e prendere in considerazione anche la creazione di una rampa per accedere ad un possibile terzo livello. In tale ipotesi – si legge sempre nella relazione tecnica - legata anche al reperimento delle necessarie disponibilità finanziarie da parte della Amministrazione, si avrebbero i seguenti ingombri e posti auto distribuiti su tre livelli: 1° Livello mq. 1064 con 41 posti auto con accesso ed uscita da strada interna; 2° Livello mq. 1064 con 33 posti auto ed accesso ed uscita su via La Marmora; 3° Livello mq. 1064 con 33 posti auto ed accesso ed uscita, con rampa, su via La Marmora.

© Riproduzione riservata