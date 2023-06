«Il direttivo del PD non conosce le leggi, le regole base del bilancio e alimenta divisioni strumentalizzando i bambini per di più con la 104». lo scrive il sindaco Fabio Lai, rispondendo alle critiche avanzate qualche giorno fa dal locale circolo, sulla scelta di spendere fondi per monumenti piuttosto che per iniziative di carattere sociale.

«Comprendiamo che le realtà appena nate, sotto elezioni regionali, come il nuovo Circolo PD “Pierpaolo Pasolini” abbiano necessità di tempo per assestarsi e stabilire una nuova linea politica, ma non conoscere l’abc delle regole della pubblica amministrazione impone, probabilmente, una profonda riflessione da parte di tutta la comunità. Le somme utilizzate per la realizzazione del nuovo monumento dedicato ai 130 anni del nostro stemma civico sono state reperite dalla tassa di sbarco la quale, come prevede la legge nr. 221 del 28.12.2015, ha dei precisi vincoli di destinazione quindi mai e poi mai sarebbero potute essere utilizzate per servizi diversi da quelli indicati dalla norma a meno che la sezione del PD locale non stia suggerendo all’amministrazione di compiere una condotta penalmente rilevante». Ad ogni modo, scrive il sindaco, in merito al centro estivo «la nostra amministrazione, rispetto al passato, ha nettamente migliorato il servizio passando da 62 bambini (di cui 2 con riconoscimento della L.104 com. 3) a 76 bambini (di cui 6 con riconoscimento della L.104 com.3)».

