L’intento è «di far chiarezza sulle molte inesattezze comparse sui social, blog e differenti organi di comunicazione». Per questo, il presidente del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, Fabrizio Fonnesu, ha indetto un incontro con la cittadinanza, per sabato 25 marzo, dalle 14, nel salone consiliare, oggetto del quale saranno i Disciplinari nautici sul noleggio e sulla locazione, unitamente alle linee di indirizzo emanate dal Consiglio direttivo del Parco per le attività da diporto per la prossima estate 2023.

Il Consiglio direttivo lo scorso 11 marzo aveva approvato appunto due disciplinari. Per quanto riguarda il disciplinare sul noleggio di unità da diporto, fermo restando quanto disposto dal DPR 17 maggio 1996 (che stabilisce il 75% riservato ai residenti a La Maddalena), c'è stata una revisione rispetto al passato, viene considerato «che il numero massimo di autorizzazioni rilasciate ad agosto 2022 per le unità da diporto è pari a 930, mentre il numero di unità da diporto che effettuano attività di noleggio è di gran lunga superiore alle 360 unità; fermo restando il numero complessivo di accessi giornalieri previsti in 2500, si stabilisce che saranno messi a disposizione 500 permessi per le unità da diporto da adibire ad attività di noleggio nelle zone Mb dell'area marina del Parco, rilasciabili tramite bando pubblico a graduatoria di merito». Tali autorizzazioni saranno così ripartite: «200 autorizzazioni per natanti da diporto; 300 autorizzazioni per imbarcazioni da diporto».

Per quel che concerne l'altro disciplinare, non soggetto al DPR 17 maggio 1996, fermo restando il numero di 2500 unità giornaliere viene stabilito «che saranno messi a disposizione 700 permessi per le unità da diporto adibite ad attività di locazione nelle zone Mb dell'area marina del Parco», rilasciabili tramite bando pubblico a graduatoria di merito, così ripartite: «300 autorizzazioni per natanti da diporto; 400 autorizzazioni per imbarcazioni da diporto». Il numero massimo di passeggeri dalle unità da diporto adibite locazione è di 12 persone. I due disciplinari prevedono un forte inasprimento delle sanzioni. Sarà interessante poi ascoltare, dalla voce del presidente, i contenuti delle linee di indirizzo per le attività da diporto, emanate dal Consiglio direttivo.

