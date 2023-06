Un pianoforte Steinbach, con i preziosi tasti in avorio, appartenuto all’ex sindaco Gavino Canopoli, è stato donato dai figli Marinella e Gianni al Comune di La Maddalena.

Lo strumento di Canopoli, morto di recente, dopo essere stato per 7 anni primo cittadino e per quasi 20 presidente dell’Ute, del quale è stato fra i fondatori, si trova già presso la Sala della Musica di Due Strade, inaugurata lo scorso anno e da qualche mese in funzione a pieno ritmo, a disposizione di chi avrà il piacere di suonarlo o di chi vorrà imparare a farlo.

Ieri mattina, durante i lavori del Consiglio comunale, è stata formalizzata la delibera di accettazione della donazione con voto unanime di maggioranza e minoranza.

Nel ringraziare la famiglia Canopoli per l’apprezzabile gesto, il delegato agli Eventi, Stefano Cossu, ha assicurato che presto verrà apposta una targa in ricordo dell’ex sindaco e per gratitudine ai familiari per la donazione.

© Riproduzione riservata