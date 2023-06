«Spendere cifre importanti del nostro bilancio non può in alcun modo pregiudicare i servizi essenziali destinati ai cittadini, in particolar modo ai bambini». È quanto obbietta all’Amministrazione Lai il Circolo maddalenino del PD, segretaria del quale è Laura Pirina, riferendosi alla recente inaugurazione del monumento in bronzo, eretto in Piazza Comando nel 130esimo anniversario del riconoscimento dello stemma civico, «manufatto del leone completo di basamento costato alle casse comunali ben 103.000 euro».

Questo a fronte del fatto che «i fondi stanziati per il centro estivo non sono stati sufficienti per garantire l’ingresso a tutti i richiedenti, tra cui bambini ai quali sono riconosciuti i benefici della legge 104. Il raggiungimento di una sempre maggiore Inclusione, bandiera di cui si fa portatrice l’attuale amministrazione, in questo caso viene compromessa dalla cattiva redistribuzione delle risorse».

Inoltre, sempre secondo il PD «dallo scorso anno scolastico, c’è stato l’aumento, o meglio il raddoppio della tariffa per accedere al servizio del pulmino scolastico ed il rincaro dei costi per la mensa scolastica». Del resto, scrive il Circolo, ancora riferendosi al monumento, «volgere costantemente lo sguardo al passato denota una scarsa progettualità riferita al presente».

