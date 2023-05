Anche quest’anno, per il Centro Estivo per bambini il Comune prende in affitto, dalle suore vincenziane, i locali dell’ex fortezza militare di Punta Tegge, disponibili alla bisogna e con mare e spiaggia prospicienti, ed ora cerca un operatore economico al quale affidare il servizio, che dovrà iniziare il prossimo 19 giugno per concludersi il 31 agosto. Il Centro culturale polifunzionale estivo che il Comune, che accoglierà fino ad un massimo di 80, fra bambine e bambini, aprirà dunque durante il periodo delle vacanze scolastiche ed «è finalizzato ad accogliere i bambini in un ambiente nel quale possano svolgere attività culturali, ludico-ricreative e sportive che favoriscano la socializzazione e lo sviluppo delle capacità espressive, creative e di crescita culturale, di maggior autonomia e responsabilità e al contempo».

D’altra parte il Centro Estivo offre «un sostegno alle famiglie, consentendo ai genitori di rimanere impegnati nelle attività di carattere stagionale, a volte unica fonte di reddito, mentre i figli sono accuditi e controllati».

