Dall’opposizione, Annalisa Gulino, Rosanna Giudice e Alberto Mureddu criticano severamente l’operato della giunta municipale di La Maddalena: «A quasi 3 anni da inizio mandato, l’attività dell’amministrazione Lai si riduce ad una totale mancanza di programmazione di medio e lungo periodo, che possa dare la reale svolta al paese. Si preferisce investire energie e risorse puntando all’immagine più che alla sostanza».

Il riferimento è ai monumenti recentemente inaugurati che vengono definiti «iniziative di facciata» e «operazioni dal taglio pseudo storico – culturale», mentre, scrive Gulino insieme ai colleghi, «il resto del paese è sommerso dalle erbacce, dal centro alla periferia, ogni strada, ogni gradinata ogni quartiere è in uno stato di abbandono totale, malgrado il notevole aumento delle tariffe Tari; ed ancora, il verde pubblico sommerso dalle erbacce che diventano ricettacolo di rifiuti. Ed inoltre, come spiegare che al 20 giugno non sono stati ancora assunti i vigili stagionali?».

Per i tre consiglieri dovrebbero avere priorità la cantieristica, la portualità, la formazione professionale, la sanità, i trasporti, senza dimenticare la «forte richiesta abitativa delle giovani coppie, tale da configurarsi come una vera e propria emergenza da affrontare, ad esempio, attraverso l'individuazione di nuove aree per l'edilizia convenzionata e per cooperative edilizie, nulla si sente!».

© Riproduzione riservata