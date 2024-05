«Ho appena inviato al protocollo del Comune di La Maddalena, le mie dimissioni dalla carica di Assessore». Lo ha scritto nel tardo pomeriggio di oggi, Claudio Tollis, assessore tecnico dell’Amministrazione comunale di La Maddalena. «La politica è fatta di momenti e questo è il momento delle decisioni, deluso dal non aver visto il cambiamento in cui ho creduto, mi sembra logico non proseguire questa esperienza.

«La politica ha bisogno, per realizzare le cose per la propria comunità, di essere libera e coraggiosa» ha aggiunto Tollis, motivando le dimissioni col fatto che «sono mancate entrambe queste qualità e lo abbiamo visto soprattutto nel momento delle scelte di pianificazione del territorio, strumento principe per delineare il destino di questa comunità per i prossimi decenni». Tollis dal 2022 seguiva solo l’Igiene urbana e i Servizi cimiteriali dopo che erano state attribuite ad altri assessori e consiglieri altre deleghe assegnategli nel 2020 dal sindaco (erano 10 in totale).

Ad ogni modo Claudio Tollis afferma di non voler smettere di fare politica (era candidato alle ultime elezioni regionali): «Mi prendo una pausa dalla vita amministrativa per dedicarmi con più impegno alla mia attività di consulente aziendale e alla mia società (eh già qualcuno ha pensato che il mio lavoro fosse fare l'assessore) e godermi la mia famiglia». Dal punto di vista numerico nulla tolgono queste dimissioni alla maggioranza del sindaco Fabio Lai (essendo Tollis assessore tecnico, non facente parte del Consiglio Comunale) mentre hanno un indubbio significato politico-amministrativo anche alla luce del fatto che solo un paio di settimane fa c’era stato il passaggio tra i banchi dell’opposizione – ugualmente con motivazioni politico-amministrativo - del consigliere delegato Stefano Cossu.

