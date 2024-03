Domenica prossima, 10 marzo, sarà la volta del penultimo degli appuntamenti invernali 2024, organizzati da Sportisola: Il Trekking di Scalpellini.

A fine percorso, all’interno dell'area della ex cava di granito di Cala Francese, posta sul mare a ponente dell’isola di Maddalena, dove l’estrazione del granito iniziò nell’800 con esportazioni in Italia e all’estero, Tommaso Gamboni, presidente dell'Associazione Mineralogica Giovanni Cesaraccio, accompagnerà i partecipanti all’interno dell’area e nel museo, «in un viaggio centenario per conoscerne i suoi antichi abitanti: gli scalpellini».

L’escursione, in collaborazione con l’EPS Asi Sardegna e patrocinata dal Comune di La Maddalena, informa Sportisola, «è libera ed aperta a tutti, e si snoderà su un percorso trekking di circa 7 km, adatti a chiunque, purché camminatore abituale». L’appuntamento per i partecipanti è a La Maddalena, ore 9.30 al parcheggio Nido d’Aquila. È questo il 5° appuntamento dei 6 eventi gratuiti organizzati dall’inizio dell’anno. Lo scorso 25 febbraio si era svolto il Trekking Wild Gallura. Per info ed adesioni Marta 3477284654 mail sportisolamaddalena@gmail.com

© Riproduzione riservata