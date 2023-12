Lo scorso 19 dicembre sono state consegnate, presso la sede di Via Trinità, le borse di studio della Fondazione onlus Ada Regnoli e Giulio Angiolino, destinate ai neodiplomati e agli ex alunni degli indirizzi liceali dell’Istituto Garibaldi attualmente, iscritti ai corsi di laurea triennale. Nel corso di una piccola cerimonia alla quale hanno preso parte, oltre ai vincitori e alle loro famiglie, i docenti membri della Commissione di valutazione e il dirigente scolastico Stefano Satta.

Sono state premiate in tutto 11 persone, tra studentesse e studenti, con assegni di importo variabile tra i 500 gli 800 euro. Il lascito dei coniugi Ada Regnoli e Giulio Angiolino risale alla fine degli anni Settanta ma per difficoltà burocratiche rimase giacente per qualche anno. Fu finalmente costituita, agli inizi degli anni ’90, una fondazione che da allora gestisce la donazione.

Il patrimonio Regnoli-Angiolino consisteva di una grossa villa in Toscana, successivamente venduta, di due appartamenti (uno ai Parioli) a Roma e di liquidità, per un totale di oltre 500 mila euro. Ada Regnoli, figlia di un medico che esercitò per molti anni a La Maddalena, fu docente di materie letterarie al Ginnasio di La Maddalena mentre il marito era insegnate di materie tecniche all’Istituto di Avviamento Professionale.

