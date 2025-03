La Bandiera Lilla (turismo e sociale che crescono insieme) è stata recentemente confermata al Comune di La Maddalena a riconoscimento dell’impegno profuso dall’amministrazione a favore dell’accessibilità e dell’inclusione.

Il vessillo, a La Maddalena, viene riconosciuto per la seconda volta consecutiva. «L’analisi territoriale ha evidenziato un impegno costante da parte dell’Amministrazione comunale nell’implementazione di misure concrete per migliorare l’accessibilità del territorio», ha dichiarato Alessandro Fiore, direttore di Bandiera Lilla. «I lavori di riqualificazione dei marciapiedi e degli spazi pubblici, unitamente alla realizzazione di una pista ciclabile di un chilometro e al recupero di tratti di lungomare come quello di Cala Mangiavolpe, dimostrano una chiara visione strategica volta a valorizzare le potenzialità turistiche dell’isola e a garantire una migliore qualità della vita per tutti i cittadini».

La Bandiera Lilla premia le realtà che si impegnano attivamente per abbattere le barriere architettoniche e promuovere un turismo inclusivo. «Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati ottenuti finora – ha continuato Fiore – invitiamo l’Amministrazione comunale a proseguire su questa strada, investendo in ulteriori azioni per rendere il territorio ancora più accogliente e inclusivo».

