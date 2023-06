Giunge domani 30 giugno alla 12ª edizione il concerto dei ragazzi delle ragazze del Coro inclusivo dell’associazione “Insieme per il domani”, della quale è presidente Lia salvi. Il titolo del concerto è “A piccula Parigi … ghè ancora!” ed è diretta, come il coro stesso fin dalla sua fondazione, dal maestro Vincenzo La Cava, lo stesso che ha fondato e dirige i conosciuti gruppi delle “Voci del blues” e “Orolache”.

È proprio dal ricco repertorio degli Orolache che il maestro La Cava ha tratto alcuni dei brani che domani le ragazze e i ragazzi proporranno al pubblico presente. «Saranno principalmente canzoni della tradizione sarda e in maddalenino», afferma Lia Salvi. Il dialetto isolano-maddalenino è ormai riconosciuto come una variante del gallurese e a questo processo, iniziato parecchio tempo fa, hanno contribuito, oltre a scrittori e poeti che hanno scritto in vernacolo isolano, lo stesso maestro la Cava proponendo da anni e anni brani in dialetto.

Il maestro Vincenzo La Cava (foto Ronchi)

Il concerto di domani, che durerà circa un’ora e mezza con una pausa, sarà aperto tuttavia in italiano, col brano “L’amico è”, che lancia un messaggio di amicizia e di pace e poi si prosegue con i canti sardi e maddalenini. Alcune ragazze e alcuni ragazzi si esibiranno anche come solisti. Le prove sono iniziate nello scorso autunno e sono andate avanti in tutti questi mesi per due volte la settimana. Quello di domani sarà il primo dei due concerti in programma, domani 30 giugno appunto, in Piazza 23 Febbraio alle 22 e il secondo il 30 luglio.

