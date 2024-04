Le assegnazioni verranno fatte successivamente da AREA, proprietaria di 30 alloggi in via di ultimazione, a Moneta, ma domani, mercoledì 24 aprile alle ore 9:30, presso gli ex Magazzini Ilva, informa l'Amministrazione comunale, «ai fini della corretta collocazione in graduatoria e della formazione della graduatoria definitiva», verrà effettuato in seduta pubblica il sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

Gli alloggi in questione sono di edilizia residenziale pubblica, di diversa dimensione, collocati a pian terreno, 1° e 2° piano, da assegnare a canone sociale.

Un ulteriore passo in avanti, quindi che dovrebbe accorciare la distanza temporale dal momento in cui finalmente l'Agenzia Regionale per l'Edilizia Abitativa consegnerà gli alloggi a coloro che saranno stati riconosciuti assegnatari.

Rimangono in attesa di notizie invece coloro che hanno partecipato al pubblico bando per l'assegnazione di 20 alloggi AREA, di diversa dimensione, di edilizia residenziale pubblica a canone moderato. Il nuovo complesso edilizio Area di Moneta comprende in totale 50 appartamenti (tra quelli a canone sociale e quelli a canone moderato) per i quali sono giunte complessivamente 231 domande.

Sono trascorsi 16 anni da quando l'Amministrazione comunale del sindaco Angelo Comiti deliberò l'assegnazione ad AREA di una superficie di terreno ubicata a Moneta pari a mq 18.460 per la realizzazione dei 50 appartamenti.

© Riproduzione riservata