Una stazione marittima come non c’è a La Maddalena, con biglietterie, sala d’aspetto, servizi igienici ed altri di interesse pubblico. È quanto prevede lo studio di fattibilità tecnico-economica, approvato dalla Giunta comunale, dell’importo complessivo di € 950.000, redatto dall’architetta Silvia Cera, dirigente del Comune. E fondi per la realizzazione dell’opera, fa sapere l’Amministrazione, «sono già stati reperiti e già a disposizione del bilancio comunale».

La stazione marittima è progettata e sarà realizzata in maniera tale da essere funzionale e di servizio all’attuale porto commerciale ed in futuro (se e) quando tale porto sarà delocalizzato, possa essere utilizzata, afferma l’assessore alla portualità, Valerio Pisano «per i servizi legati alla nautica da diporto dovrà necessariamente compresi i locali per il personale incaricato dell’assistenza».

Una progettualità, dunque, «dinamica». L’attuale edificio sarà completamente ristrutturato per mezzo di un intervento di abbattimento e ricostruzione.

«Un’opera necessaria non solo per dare più spazi adeguati e sicuri agli operatoti e agli utenti, ma anche per restituire dignità ad un’area che è sempre stata definita il biglietto da visita della Città», commenta l’assessora ai lavori pubblici, Federica Porcu.

