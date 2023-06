Fino al prossimo 31 agosto, salvo proroga, il Pronto Soccorso dell'ospedale Paolo Merlo di La Maddalena si avvarrà delle prestazioni professionali di medici militari.

Lo stabilisce una recente delibera del direttore generale, Marcello Acciaro, che ha approvato anche la relativa convenzione da stipularsi con la Marina Militare Italiana, con sede legale in Roma, nella persona dell’Ispettore di Sanità della Marina Militare, ammiraglio ispettore, Antonio Dondolini Poli.

Con la stagione turistica e l'alta affluenza di turisti, è scritto nella deliberazione, si determinano condizioni «di particolare sofferenza per le strutture dell'emergenza urgenza di questa Asl». Per questo è stata richiesta alla Marina Militare la disponibilità alla stipula di un accordo di collaborazione per potersi avvalere di dirigenti medici specializzati nell'ambito della medicina d'urgenza per il Pronto Soccorso di La Maddalena appunto. Marina Militare che ha acconsentito alla stipula di un accordo in tal senso.

Una serie di esami di laboratorio necessari al soddisfacimento delle esigenze della Scuola Sottufficiali M.M. saranno resi dalla Asl.

