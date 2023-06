Una delle strutture per la ricarica di veicoli elettrici sarà installata a La Maddalena in Piazza Comando, più o meno dove, per diversi anni, ai tempi della presenza della Marina militare americana con le sue navi e i sui sommergibili, è stata operativa una colonnina per il controllo della radioattività ambientale (segnata col pallino rosso). Direttamente collegata insieme ad altre cinque/sei, a quello che era il Laboratorio sul controllo della medesima radioattività, ubicato alla Ricciolina, è stato dismesso qualche tempo dopo la partenza dell’arcipelago della Marina USA (come la colonnina sebbene tuttora di questa ne rimanga un rudere semi arrugginito).

A parte questo particolare, nei giorni scorsi la Giunta comunale ha individuato i siti, in tutto 9, per l'istallazione delle attrezzature per la ricarica dei veicoli elettrici che saranno realizzati a Padule, in Via Santo Stefano, in Via Amendola, all’Opera Pia, in Piazza Comando (nei pressi della centralina per il controllo della radioattività), in Via Ammiraglio Mirabello, a Faravelli, in Piazza Don Giuseppe Riva e a Piticchia.

La giunta comunale ha approvato anche il protocollo d’intesa da stipulare con gli operatori.

«Il nostro obiettivo, come amministrazione», afferma la vicesindaca e assessora ai lavori pubblici ed ambiente, Federica Porcu, è quello di garantire i servizi al cittadino valorizzando l’ambiente e implementando lo sviluppo della mobilità sostenibile. Non a caso abbiamo incaricato gli uffici ed uno studio di professionisti specializzati alla redazione del PUMS - Piano Urbanistico Mobilità Sostenibile. Dopo la manifestazione di interesse e l’individuazione delle aree per l’installazione di punti di ricarica, si procederà alla sottoscrizione dei protocolli per la realizzazione degli stalli, con l’obiettivo di arrivare all’installazione di alcune colonnine elettriche entro la fine del 2023. Le colonnine di ricarica dovranno essere accessibili alle vetture per invalidi, assicurare la ricarica tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24».

