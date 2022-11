Dal centro alle periferie, sono partiti, sabato scorso, i controlli serrati, annunciati, qualche giorno fa, dal sindaco, Settimo Nizzi, per regolare l'occupazione del suolo pubblico dei locali commerciali che intendono abbassare le serrande durante la stagione invernale, dopo aver fatto cassa in quella estiva. La Polizia locale è al lavoro per informare gli esercenti che, in caso di chiusura per ferie, dovranno essere sgomberati i dehor da tavolini, sedie e ombrelloni, come da Regolamento comunale per i dehor. Pena una raffica di sanzioni fino allo smantellamento coatto degli arredi esterni. "I titolari degli esercizi commerciali si stanno adeguando velocemente alle disposizioni previste: quasi tutti hanno già provveduto a liberare gli spazi antistanti i locali e i pochi rimasti lo stanno facendo", ha detto il comandante della Polizia locale, Giovanni Mannoni, che avverte che il tempo per sbaraccare le aree è molto limitato. Un giro di vite che, nelle intenzioni del sindaco, vuole dissuadere i titolari delle concessioni del suolo pubblico dalle chiusure prolungate che riducono la città a una landa deserta e allo scopo di tutelare il decoro e l'igiene urbani.

