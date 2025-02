A Cala Brandinchi, perla si San Teodoro, ieri mattina, poco prima delle 8, qualcosa di insolito ha catturato lo sguardo di Simone Malavasi, operatore marino di lunga esperienza: «Sono sicuro al 100% di aver visto una foca».

Originario di Mirandola, in provincia di Modena, Malavasi ha scelto di vivere e lavorare in questo angolo di Sardegna, immerso nella natura e a stretto contatto con il mare, le albe e i tramonti mozzafiato. Abituato a condividere le sue escursioni con delfini e altre meraviglie marine, questa volta il suo sguardo ha incrociato qualcosa per lui di insolito: un mammifero che, nuotando a circa 150 metri dalla riva, affiorava ripetutamente per poi immergersi di nuovo.

«Sembrava giocare con me – racconta Malavasi –. Veniva su e giù con la testa, poi spariva e riappariva più distante. Mi ha dato l’impressione di volermi dire: ‘Ti ho visto anch’io’». Un momento per l’uomo di pura magia, reso ancora più speciale dalla rarità di un simile avvistamento in queste acque.

Per fissare quell’istante ha registrato un video, anche se il movimento rapido dell’animale e la distanza non hanno permesso di catturarlo nitidamente. «Purtroppo non sono riuscito a immortalarla bene con lo zoom, ma sono certo di quello che ho visto».

L’avvistamento di una foca in Sardegna è raro, ma non è impossibile: si tratta di esemplari di foca monaca mediterranea, una specie a rischio che un tempo popolava numerosa le coste dell’Isola. Negli ultimi anni, alcuni esemplari sono stati avvistati nelle acque sarde, segno che questi splendidi animali potrebbero lentamente tornare a riappropriarsi del loro habitat naturale.

