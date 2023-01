È di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Olbia nella mattinata di sabato.

Coinvolti un’auto e un mezzo della raccolta rifiuti, che si sono scontrati – per circostanze da chiarire – in via Ogliastra.

Ad avere la peggio è stato l’autista del mezzo per la raccolta, che è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale.

In azione anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la messa in sicurezza della strada e i rilievi utili a chiarire la dinamica.

(Unioneonline/l.f.)

