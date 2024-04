Misterioso episodio prima dell’alba ad Arzachena: un incendio ha danneggiato il portone d’ingresso di un night club.

Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 6, 30. Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco per domarle. Dal distaccamento del paese fanno sapere che le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.

Per chiarire i contorni della vicenda sono al lavoro i carabinieri di Olbia.

