Saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza, installate in via San Michele a Olbia, a stabilire se le fiamme che hanno distrutto l'automobile di un titolare di un bar cittadino siano state appiccate da qualcuno.

Quello che sembra essere un attentato incendiario risale alla notte scorsa: il fuoco è partito intorno alla mezzanotte. Probabilmente è stato generato da un innesco posizionato sulle ruote dell'Audi TT, andata completamente distrutta. Il veicolo era parcheggiato davanti all’abitazione del proprietario.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Olbia e i carabinieri della stazione locale, che stanno indagando per accertare le cause dell'incendio: pochi i dubbi sul fatto che si sia trattato di un atto doloso.

