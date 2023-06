L’aeroporto Olbia Costa Smeralda ha accolto oggi – poco dopo le 12 – il primo volo intercontinentale di linea diretto proveniente da Dubai.

A salutare l’arrivo dell’aereo targato Flydubai nello scalo del Nord Sardegna erano presenti l’amministratore delegato della Geasar, Silvio Pippobello e l'amministratore delegato di Flydubai Ghaith Al Ghaith.

Inizialmente però gli accordi erano diversi. Annunciato a novembre 2022 dalla compagnia lowcost mediorientale (partner di Emirates) avrebbe dovuto interessare la tratta Cagliari-Dubai. Ma dopo un confronto con la Sogaer – la società che gestisce lo scalo di Elmas – e la Geasar, la rotta è stata spostata.

Secondo l’Ad dello scalo olbiese «si è trattato di un'azione unitaria che è stata fatta con l'aeroporto di Cagliari e anche di Alghero. Oggi stiamo assistendo ad un evento storico, sia per la connettività che questo collegamento sviluppa, sia per le opportunità turistiche che regala all'isola intera, attraverso la diffusione in tutto il mondo del brand Sardegna».

Per ora in programma la compagnia ha messo a disposizione tre voli a settimana, fino a settembre. Ma i numeri sono destinati a crescere qualora la richiesta dovesse aumentare. «L'aeroporto di Olbia è il quinto nodo italiano importante per noi per arrivare da Dubai - ha dichiarato il ceo di Flydubai Ghaith Al Ghaith –. Operiamo su Catania, Napoli e Pisa e adesso aggiungiamo la destinazione Olbia. Questo dimostra quanto gli Emirati amano l'Italia e la Sardegna, e viceversa. Quello che facciamo è collegare le persone con Dubai, ma offriamo anche la possibilità di 250 collegamenti facendo scalo negli Emirati per raggiungere tutto il mondo».

Entusiasta anche il primo cittadino di Arzachena, Roberto Ragnedda: «Oggi si concretizza il sogno del principe Karim Aga Khan che era quello di aprire la Sardegna al resto del mondo. Era un sogno suo, ma era anche il nostro sogno di amministratori, che oggi si realizza». Il desiderio, per la vice sindaca di Olbia Sabrina Serra, è quello che «il collegamento venga esteso anche oltre il 30 settembre per restare collegati con Dubai e con tutto il mondo».

