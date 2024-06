Il sultano del Brunei, il ricchissimo Hassanal Bolkiah, 77 anni, ha messo gli occhi su Villa Certosa.

La notizia è riportata dal Corriere della Sera: il sovrano che guida la piccola monarchia assoluta di stampo islamico sull’isola del Borneo dal 1967, è già andato personalmente a sondare il terreno a Porto Rotondo per vedere con i propri occhi l’affare immobiliare più ricco di sempre in Italia. La lussuosa villa di proprietà dei Berlusconi, principale asset immobiliare di Fininvest, varrebbe tra i 300 e i 500 milioni.

Nessun problema per le casse del monarca più longevo al mondo che oltre a 452 Ferrari e 500 Rolls Royce possiede decine di modelli unici per un totale di 7mila veicoli da 5 miliardi di euro. E a gennaio per il matrimonio di uno dei suoi dieci figli, Abdul Mateen, 32 anni, ha voluto una festa di 10 giorni nel palazzo Nurul Iman di 1.788 stanze.

Bolkiah non è l’unico interessato all’acquisto: anche altre famiglie asiatiche ed europee avrebbero bussato alla porta della villa di 4500 metri quadri, con 126 stanze e un parco di 120 ettari. Fininvest sta a guardare e intanto chiude il bilancio 2023 con un utile netto consolidato di 252,9 milioni (+29,2% sul 2022) e ricavi per 3,87 miliardi (+1,3%).

