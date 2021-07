A tre giorni dall’ ammaina bandiera da parte del sindaco Fabio Lai, il vessillo dei Quattro Mori sventola nuovamente nella sede municipale. È stato il consiglio comunale a chiederglielo all’unanimità, sebbene il reparto di Medicina dell’ospedale sia sempre chiuso.

«Un gesto simbolico con un suo significato», ha commentato la capogruppo di opposizione, Annalisa Gulino, al quale tuttavia «può essere data una lettura ribaltata, che la comunità maddalenina non faccia parte della Sardegna».

Il sindaco ha informato di aver iniziato «interlocuzioni con tecnici e politici regionali», e si è impegnato a portare «le istanze concordate con tutto il consiglio, le associazioni in difesa dell’ospedale di La Maddalena e le parti sociali». Dalle opposizioni è giunta la richiesta al sindaco di chiedere e di pretendere, «senza remore e senza la paura di contrariare chi, nelle ultime elezioni, l’ha sostenuto. Se l’azione del sindaco andrà in questa direzione, noi gli saremo affianco».

In programma c’è un incontro e un sit-in organizzato in ospedale dalla Cgil. E il sindacato ha incontrato i vertici Asl: «Le risposte non sono state esaustive», ha commentato Jessica Cardia, responsabile sanità.

