Cambio al vertice dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, tra il comandante Giorgio Palmerini e il nuovo comandante Alessandro Venanzi, proveniente dalla Capitaneria di Porto di Livorno.

Palmerini lascia la località costiera dopo due anni di intensa attività «al termine di un’esperienza – ha sottolineato - che mi ha segnato profondamente, sia umanamente che professionalmente».

Durante il discorso di commiato l’ex comandante, che proseguirà la propria carriera a Roma presso il Comando Generale delle Corpo delle Capitanerie di Porto, ha posto l’accento sullo spirito di collaborazione che ha caratterizzato il lavoro con Istituzioni, Enti e gli operatori e ha enfatizzato il particolare legame costruito con la comunità locale e, più in generale, con la realtà locale.

A raccogliere il testimone, in concomitanza con l’avvio dell’operazione “Mari e Laghi Sicuri 2024”, il comandante Venanzi, classe 1991: dopo gli studi presso l’Accademia Navale di Livorno ha prestato servizio nella Capitaneria di Porto di Livorno, dove ha ricoperto incarichi presso la sezione tecnica, sicurezza e difesa portuale, la sezione operativa, la sezione sicurezza della navigazione e la sezione diporto e patenti, intervallando il percorso professionale con un periodo in Accademia Navale in qualità di ufficiale formatore.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Direttore Marittimo di Olbia Gianluca D’Agostino e delle principali autorità religiose, civili, militari del territorio.

