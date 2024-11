Avvicinare le giovani generazioni alle arti sceniche con l'obiettivo di offrire opportunità professionali nel mondo del cinema e dell'industria audiovisiva. Sarà lanciato sabato prossimo a Golfo Aranci, il nuovo progetto formativo di cinema e teatro Travel on set, format presentato al Festival di Cannes che coinvolge prestigiose accademie di New York, accolto dall'amministrazione comunale che, per le lezioni, ha messo a disposizione il nuovo polo culturale ex Colonia sordomuti. “Sviluppare le competenze multidisciplinari e favorire la crescita di una nuova generazione di cittadini in grado di farsi strada nella loro vita è uno dei compiti più alti in cui dovrebbe impegnarsi ogni amministratore pubblico: abbiamo pensato e dedicato ai giovani della nostra comunità questa iniziativa che nasce dalla volontà di offrire opportunità di crescita culturale, artistica e personale, promuovendo la creatività e il talento delle nuove generazioni", ha detto il sindaco, Giuseppe Fasolino. Il corso, tra teoria e pratica, spazia dai fondamenti della recitazione teatrale e cinematografica alla scrittura di sceneggiature fino alla regia, attraverso laboratori e incontri con artisti. Questo fine settimana, al lancio dell'iniziativa saranno presenti attori professionisti del cinema italiano, futuri docenti del corso, ed è previsto un primo laboratorio introduttivo per individuare le inclinazioni dei giovani interessati e orientarne le iscrizioni. "La collaborazione delle istituzioni locali è fondamentale per il successo di questo tipo di iniziative che mirano a stimolare creatività e talento dei giovani: crediamo che la formazione artistica sperimentale non solo contribuisca allo sviluppo delle abilità pratiche ma che possa avere anche un impatto positivo sulla crescita personale dei ragazzi sviluppando competenze relazionali e di lavoro di squadra", ha commentato la curatrice del progetto, Ermelinda Maturo.

