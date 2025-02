Il personaggio chiave dell'indagine sulla morte di Giuseppe Mannoni è Arthur Shendric, a distanza di sei mesi dalla tragedia di Baia Sardinia la posizione del ragazzo tedesco di 25 anni è diventata centrale nel fascicolo della Procura di Tempio. Una nuova ricostruzione dei fatti, forse definitiva, sicuramente confermata da alcuni testimoni, scioglie i nodi delle indagini sull'aggressione costata la vita al giovane di Thiesi.

Giuseppe Mannoni (28 anni) la notte del 26 agosto 2024, non rimase vittima di una caduta accidentale. O meglio, non solo. Arthur Shendric lo avrebbe colpito più volte durante un violento litigio, ecco perché Mannoni aveva diverse ferite alla testa, incompatibili con le conseguenze, per quanto devastanti, di un unico violento impatto con il terreno.

Il giovane tedesco è indagato per omicidio preterintenzionale, ma non si può escludere la formulazione di una nuova contestazione.

Giuseppe Mannoni, forse, viene coinvolto in qualcosa che non voleva e non cercava, per mettere fine al litigio di altre persone. E la colluttazione con Arthur Shendric è l'episodio centrale del fascicolo che sembra prossimo alla chiusura.

