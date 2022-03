Emergenza nella notte a Murta Maria (Olbia), in località Bunte. Intorno alle 2 i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un appartamento in cui si trovavano i proprietari, una coppia di anziani. Alla base del rogo con tutta probabilità c’è il malfunzionamento del camino.

Le fiamme hanno avvolto una libreria e vari arredi.

I residenti hanno dato subito l’allarme e sono riusciti a mettersi in salvo, mentre l’abitazione è stata dichiarata inagibile.

Le operazioni di spegnimento sono terminate tre ore dopo.

