Numerosi oggetti con marchi contraffatti sono stati sequestrati dalla Polizia stradale del distaccamento di Olbia. Gli agenti hanno fermato un’auto che aveva appena effettuato un sorpasso pericoloso vicino a un incrocio.

Il conducente è apparso subito nervoso, quindi hanno deciso di ispezionare la macchina. Nel baule la scoperta: 18 orologi, 75 profumi e 10 capi di abbigliamento firmati, tutti di provenienza illecita e contraffatti.

L’uomo è stato denunciato per ricettazione e per introduzione in Italia di prodotti contraffatti, la patente gli è stata invece sospesa per la violazione al Codice della Strada.

