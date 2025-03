Prenderà avvio da Olbia la visita istituzionale del Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana Rosario M. G. Valastro ai sette Comitati territoriali dell'associazione presenti in Sardegna.

Il capoluogo gallurese sarà la prima delle due giornate, il 28 e il 29 marzo, con l'obiettivo di sviluppare incontri tesi a rafforzare la collaborazione e la sinergia tra le Istituzioni ed i volontari dei territori.

La giornata olbiese partirà alle 9.30 con l’arrivo del presidente Valastro nella sede parrocchiale della chiesa della Sacra Famiglia, in via Roma, dove è in programma un primo momento di condivisione tra amministrazioni, autorità locali e volontari. Alle 10,45 la visita alla nuova sede del Comitato territoriale di Olbia della Croce Rossa Italiana (in Zona Industriale), sede che già ospita il Nucleo di Pronto Intervento (NPI) della Regione Sardegna, struttura da tempo operativa che interviene in caso di specifiche emergenze nazionali e internazionali. In questa occasione verranno illustrate le attività svolte e le risorse operative a disposizione.

© Riproduzione riservata