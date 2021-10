Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha disposto fino al 7 novembre la chiusura della scuola Santa Maria, plesso che fa parte del terzo circolo didattico.

"Abbiamo deciso di chiudere la scuola a scopo precauzionale”, chiarisce.

"Come comunicato martedì – aggiunge – i casi di positività al Covid nella nostra città sono attualmente 52. La situazione è dunque sotto controllo e proprio per questo dobbiamo intervenire tempestivamente. Nel frattempo la Assl sottoporrà le persone interessate a tampone molecolare per l'individuazione dei positivi asintomatici e bloccare la diffusione del virus. Naturalmente, al rientro in classe, i locali saranno stati perfettamente sanificati".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata