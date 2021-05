Un cittadino tedesco, proveniente dalla Germania, è stato sorpreso dalla Guardia di Finanza di Olbia all’aeroporto Costa Smeralda di Olbia con 120.150 euro non dichiarati in valigia.

Alla domanda rituale dei funzionari se trasportasse denaro, il passeggero aveva risposto di avere con sè 10mila euro, ma dal controllo eseguito sul bagaglio e dalla perquisizione della persona sono invece state rinvenute banconote per 120.150 euro, di cui 600 pezzi da 200 euro.

Eseguito, dunque, il sequestro di 55.000 euro, pari al 50% della somma illecitamente trasportata ed eccedente l’importo di 10.000 euro, così come previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 195/2008.

L’attività di servizio in argomento si inquadra in una più ampia attività di prevenzione posta in essere dall’Agenzia Dogane e Monopoli e dalla Guardia di Finanza negli spazi doganali aeroportuali, attraverso l’elaborazione di specifiche analisi di rischio orientate, in particolar modo, al monitoraggio e controllo dei passeggeri e del bagaglio trasportato nei voli ritenuti più “sensibili” per la perpetrazione di illeciti valutari.

(Unioneonline/v.l.)

