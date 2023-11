“CHI CI ASCOLTA?” è il titolo di un incontro dibattito sui problemi dei servizi per il disagio giovanile e le carenze de servizio sanitario di neuropsichiatria infantile in Gallura. L’iniziativa è del Circolo tempiese del PD unitamente alla Segreteria provinciale. L’obiettivo dell’incontro (l’appuntamento è per venerdì 10 novembre alle 16, Casa del Fanciullo) è avere una fotografia della situazione attuale dei servizi socio-sanitari che si occupano di disagio giovanile e prevenzione.

Il focus sarà l’accoglienza e presa in carico di adolescenti e giovani adulti che mostrano un importante disagio psicologico, in particolare la fascia di età tra i 14 ed i 20 anni. Sono purtroppo note le carenze di personale sanitario a tutti i livelli, che non risparmiano la figura dei neuropsichiatri infantili.

Ciò comporta notevoli ritardi anche solo nella presa in carico dei piccoli pazienti, con creazione di liste di attesa di mesi. Il tema è molto sentito. Interverranno la segretaria cittadina Marina Tamponi e la segretaria provinciale Mariangela Marchio, il dirigente scolastico, Gianluca Corda, Daniela Campra, operatrice sociale attualmente in servizio presso il Comune di Aggius. Tra i relatori Veronica Asara, presidente di “Sensibilmente ONLUS”.

