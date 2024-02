Presentato ufficialmente, dall’associazione “Amici del Carnevale olbiese”, il programma dell’edizione 2024 che,come annunciato, sarà dedicato prevalentemente a bambini e famiglie. L’apertura, Giovedì grasso, dalle 16.00, al Centro Commerciale OlbiaMare con il Carnival color show: baby dance, giochi, zucchero filato e tante frittelle. La festa si trasferisce in centro, in Piazza Elena di Gallura, sabato pomeriggio, dalle 15.30: qui mascotte, trampolieri, truccabimbi, balli e djset animeranno tutta la serata fino alla premiazione dei costumi più originali; premio speciale ai quattro zampe in maschera.

Domenica 11, dalle 15.00, l’appuntamento con l’animazione per i più piccoli è al Parco Giochi Isola Bianca dove si potrà assistere anche allo spettacolo teatrale di Davide Serra, “Matteo il coniglietto”. Ancora al Parco Giochi Isola Bianca la festa di Martedì grasso dove, tra balli e musica, verrà riproposta la premiazione delle mascherine. Sabato 18, alle 16.00, si torna al Centro Commerciale OlbiaMare per la conclusione e la grande festa della Pentolaccia. Gli organizzatori, in collaborazione con il Comune di Olbia, hanno voluto rimarcare che questo sarà un anno di “transizione” verso il Carnevale 2025, lanciando la beneaugurante mascotte “Cozza olbiese”( disegnata da Matteo Micozzi), che campeggia su tutti i manifesti. Dal mese di marzo partiranno gli incontri di programmazione che punteranno a trovare un capannone dove costruire i carri e dove si allestiranno corsi di cartapesta, cucito, ballo e coreografia.

L’Associazione Amici del Carnevale olbiese ha, poi, annunciato che saranno coinvolte le scuole e le attività commerciali e ha avviato la campagna adesioni rivolta a chiunque voglia sposare e condividere il progetto. “Ringraziamo il Comune di Olbia che come sempre è al nostro fianco – hanno sottolineato- l’Autorità portuale, le Forze dell’ordine, Croce Rossa, gli sponsors e tutti coloro che faranno i volontari per insieme a noi”

