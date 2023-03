«Grazie ai fondi del Ministero dei Beni Culturali partirà il recupero degli immobili che sono sotto la fortezza di Arbuticci, a Caprera, che saranno destinati a servizi collaterali al Memoriale Garibaldi». La dichiarazione è dell’assessore alla Cultura e Turismo, Gianvincenzo Belli, il quale si riferisce all’immobile, ora rudere, che fu l’alloggio del comandante della Fortezza e della Compagnia di Artiglieria che lì prestava servizio.

Posto a qualche centinaio di metri da quello che oggi è il Memoriale Garibaldi, il fabbricato ha una superficie complessiva di 120 mq, ed era composto di tre locali principali, corridoio, cucina, dispensa e latrina (bagno). Alla fine dei lavori diventerà una caffetteria con un bookshop e servizi igienici. Il restauro prevede continuità tra spazio esterno e spazio interno, pensando il recupero degli esterni e del giardino ad integrazione della caffetteria e del bookshop.

Attualmente l’edificio si presenta in precario stato di conservazione ed in generale condizione di degrado, col tetto ed alcune parti crollate o vandalizzate, immerso, sia internamente che esternamente, in una folta vegetazione di macchia mediterranea. Il restauro sarà mirato alla conservazione della percezione dello stato originario.

«L’azione progettuale – è scritto nella relazione – avrà come obiettivo predominante quello di conservare, in modo da lasciare in eredità per il futuro una testimonianza fisica del passato come ci è giunta e continuare a farla rivivere con rispetto».

