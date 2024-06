Aggressione in pieno centro a Olbia, la vittima è una donna di cinquant’anni che ha chiesto aiuto all’interno di un edificio in costruzione nei pressi del passaggio a livello di Corso Umberto. I fatti sono avvenuti qualche giorno fa. I residenti hanno assistito più volte a litigi e intemperanze di persone che dormono e mangiano dentro il cantiere chiuso da tempo. Nei giorni scorsi una donna ha chiesto aiuto dall’interno dell’edificio e in tanti hanno sentito le urla. La sensazione era quella di una aggressione tra soggetti che si conoscono e si frequentano.

Qualcuno si è subito diretto verso il cantiere di Corso Umberto per aiutare la vittima ma, alla vista dei residenti, la donna, che appariva visibilmente sconvolta, si è subito allontanata.

La situazione del cantiere è nota alle forze dell’ordine, la Polizia Locale di Olbia ha ricevuto le segnalazioni e nei giorni scorsi è intervenuta anche per un incendio appiccato dentro l’edificio. La presunta vittima dell’aggressione è stata vista più volte nelle vie a ridosso di Corso Umberto.

