A Cannigione la veranda in legno di una villetta di via la Funtana è stata interessata da un incendio le cui cause sono in via di accertamento.

Sul posto, intorno alle 10, sono stati inviati i vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena che hanno estinto il rogo e messo in sicurezza la struttura e la zona circostante interessata dalle fiamme.

Nessuno è rimasto ferito.

