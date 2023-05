La lite, le urle. Poi gli schiaffi e i calci. Uno straniero è stato fermato questa mattina dai carabinieri della stazione di Olbia all'interno di un residence a Porto Rotondo, dove si trova con la sua compagna.

Tra i due è scoppiato un violento litigio verbale, degenerato poi in atti di violenza da parte dell'uomo nei confronti della donna.

I militari dell'Arma, giunti sul posto, hanno cercato di riportare alla calma l'uomo che, però, ha continuato ad andare in escandescenze e sono stati costretti a portarlo in caserma in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria che dovrà decidere sulla convalida dell'arresto. L'uomo non aveva nessun precedente penale.

(Unioneonline)

