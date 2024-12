Indagini ad ampio spettro sul decesso di Pietro Mais, il pensionato dell’Arma originario di Villacidro deceduto in ospedale a Olbia dopo un incidente di caccia nelle campagne di Aglientu. I pm di Tempio hanno aperto un fascicolo per l’ipotesi di omicidio colposo a carico di ignoti, ma il caso, stando a quanto trapela dagli uffici giudiziari, non riguarda solo la dinamica dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio.

I magistrati si occupano delle modalità e della tempistica dei soccorsi. Sono in corso verifiche sul tempo trascorso dal momento dell’intervento dei medici nelle campagne di Aglientu all’ingresso del paziente nell’ospedale di Olbia. Ai militari della Compagnia di Tempio, intervenuti ad Aglientu, sarebbe stato detto che l’elicottero con a bordo il ferito era diretto a Sassari, un’altra circostanza da chiarire.

La Procura di Tempio avrebbe già ricevuto i primi atti dell’inchiesta, la ricostruzione dell’incidente è in corso. Pietro Mais è stato raggiunto da un proiettile all’addome, il pallettone è penetrato nel corpo ed è uscito, danneggiando organi vitali. È stato identificato un cacciatore, compagno di battuta della vittima, che avrebbe colpito del tutto accidentalmente Mais.

