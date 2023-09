In alto i calici, si brinda alla nona edizione di “Benvenuto Vermentino”, manifestazione enogastronomica organizzata dalla Camera di commercio di Sassari - Nord Sardegna e dall'Azienda speciale Promocamera, in partenariato con il Comune di Olbia e il Consorzio di tutela del Vermentino di Gallura DOCG.

Presentato questa mattina a Olbia, l'evento, dal 2 all'8 ottobre prossimi, inebrierà vie, locali, ristoranti e boutique del centro storico con un programma di appuntamenti alla scoperta del Vermentino, coinvolgendo le cantine produttrici, e di iniziative di animazione urbana e spettacoli. Oltre alle visite guidate nelle cantine vitivinicole che aderiscono alla manifestazione, al Museo archeologico, il 5 e il 6 ottobre, si svolgerà una degustazione tecnica realizzata in collaborazione con i sommelier galluresi dell'Associazione italiana sommelier, durante la quale saranno proposti i migliori vermentini di Sardegna, Liguria, Toscana e Corsica e etichette internazionali, mentre, il 7 ottobre nel centro storico, verrà allestito un percorso esperienziale per una degustazione pubblica. Dal 6 all'8 ottobre, al Museo sarà visitabile anche la Mostra dell'artigianato artistico sardo, curata dal direttore artistico della Fiera di Mogoro, in cui saranno esposti i prodotti artigianali di eccellenza sul tema del vino. All'interno della manifestazione, la settima edizione del Premio enoletterario Vermentino, in calendario il 7 ottobre al Museo, presentato da Neri Marcorè che premierà le opere vincitrici tra i sette titoli finalisti, selezionati tra i trentuno lavori candidati, proposti da venticinque case editrici nazionali.

«La manifestazione Benvenuto Vermentino può contare su un significativo bagaglio di esperienza e su successo di critica, stimolando un percorso virtuoso di sviluppo economico, sociale e culturale del territorio che, partendo dalla valorizzazione e promozione di uno dei suoi prodotti d'eccellenza, è in grado di assicurare importanti ricadute economiche», dicono gli organizzatori.

«Si tratta di un evento sostenuto dall'Ente camerale, importante per il sistema economico del nord dell'isola e per le produzioni tipiche in particolare e Olbia torna a essere il fulcro per una settimana, a dimostrazione dello spirito che anima i nostri interventi a favore della crescita di tutto il territorio», aggiunge il componente di Giunta della Camera di Commercio, Benedetto Fois.

«Sarà un'edizione sempre più ricca di contenuti, un momento per conoscere il vino ma anche per puntare sempre più sull'internazionalizzazione delle nostre aziende e dei loro prodotti», conclude il presidente di Promocamera, Francesco Carboni.

