Allarme incendio, nella notte tra lunedì e martedì, a Olbia.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Piccinni, dove un’auto parcheggiata in strada è stata avvolta dalle fiamme, per cause in fase di accertamento.

Gli uomini del 115 hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l’area.

Non si segnalano feriti, ma la vettura ha riportato ingenti danni.

Danni anche a un’auto posteggiata nei pressi e alla facciata di un’abitazione.

