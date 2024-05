È in programma oggi, nell’ambito di “AgendaBLU 2024", i 7 appuntamenti di pulizia di litorali e porti, il “Clean Beach Day”, ideato dallo Yacht Club Costa Smeralda.

Il progetto coinvolge i ragazzi delle prime classi delle Scuole Secondarie di primo grado di Arzachena e Abbiadori. Gli studenti saranno impegnati insieme agli atleti di Young Azzurra nella rimozione delle plastiche spiaggiate nel litorale di Tre Monti a Baja Sardinia.

Si tratta della seconda iniziativa di quelle in programma, fino a ottobre prossimo, promosse dal Comune di Arzachena (che coordina gli interventi) insieme a partner pubblici e privati.

Il primo appuntamento era stato il 18 maggio, con l’iniziativa “Smeralda Holding Blue Day”, con la società Smeralda Holding e la Marina di Porto Cervo, che hanno promosso e finanziato un intervento di pulizia dei fondali antistanti la Marina Nuova e il Porto Vecchio di Porto Cervo con il supporto del Consorzio Smeralda. Sabato 8 giugno invece scende in campo l’associazione Plastic Free Onlus, con cui il Comune di Arzachena ha sottoscritto un protocollo d’intesa, in occasione della Giornata Mondiale dell’ambiente e degli oceani con un appuntamento in contemporanea in tutta Italia.

L’intervento di pulizia, da parte di volontari di qualsiasi età, sarà sulle piccole spiagge tra Tanca Manna e Mannena. “AgendaBLU”, spiega il delegato all’Ambiente, Michele Occhioni, «è un calendario unico che concentra e rilancia gli sforzi profusi da tanti volontari per cui mettiamo a disposizione le nostre risorse con automezzi autorizzati al trasporto di rifiuti ai centri dedicati, operai specializzati, autisti e scuolabus e coordiniamo le attività a livello logistico e promozionale, creando la giusta sinergia tra enti, aziende, istituti scolastici, associazioni nazionali e locali».

