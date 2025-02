Con un’assegnazione di 428mila euro di fondi LavoRAS da parte della Regione Autonoma della Sardegna, il Comune di Arzachena organizza un cantiere finalizzato alla cura e alla valorizzazione dei beni culturali e dei siti archeologici, per il quale saranno impiegati 19 addetti per un periodo di otto mesi.

Il bando verrà pubblicato nei prossimi giorni sul sito dell’Aspal - Agenzia per le politiche attive del lavoro.

«Un’opportunità per Arzachena offerta dalla Regione che cogliamo con piacere per dare un supporto concreto ai cittadini e, allo stesso tempo, per rafforzare i nostri servizi - precisa Daniela Desogus, delegata per le Politiche del Lavoro del Comune di Arzachena - Grazie al cantiere possiamo garantire maggiore decoro al territorio in vista dell’afflusso di visitatori in primavera e in estate. Abbiamo incluso nel progetto varie figure professionali, tra operai e addetti agli uffici, per dare l’opportunità a persone con formazione ed esperienze maturate in diversi ambiti di presentare la domanda. Abbiamo incluso nel progetto varie figure professionali, tra operai e addetti agli uffici, per dare l’opportunità a persone con formazione ed esperienze maturate in diversi ambiti di presentare la domanda».

Gli aggiornamenti saranno pubblicati anche sulla pagina Facebook dell’Amministrazione comunale di Arzachena e sul sito www.comune.arzachena.ss.it

