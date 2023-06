Per l’Amministrazione comunale quelle di La Conia sud e Pitrizza centro sono "spiagge di pubblica utilità", così classificate nel Piano di utilizzo dei litorali arzachenese, porzioni di costa che potranno essere concesse in gestione, anche a titolo gratuito, ad associazioni di volontariato e Onlus senza finalità di lucro.

I due lidi sono destinati in via prioritaria a persone con difficoltà motorie e attività sociali. È stato pertanto richiesto alla Regione Sardegna, come informa un comunicato stampa, la revoca della concessione demaniale di circa mille metri quadri rilasciata alla Blu Hotels spa per il posizionamento di lettini e ombrelloni ad esclusivo utilizzo di una struttura ricettiva nella spiaggia di La Conia.

La Regione Sardegna, in materia di demanio, «prevede la possibilità per i Comuni di individuare delle spiagge destinate a servizi di pubblica utilità», afferma Alessandro Malu, assessore all’Urbanistica e al Demanio. «La concessione di cui è titolare l’azienda è stata ampliata e trasferita proprio su uno degli arenili che il Piano di utilizzo dei litorali approvato dal consiglio comunale ha espressamente previsto come di interesse collettivo, quindi, agendo in contrasto con i principi inclusi nella nostra pianificazione territoriale», afferma il sindaco, Roberto Ragnedda.

«Oggi approviamo una delibera in giunta per ribadire la funzione basilare rivestita dal litorale di “La Conia sud” per la comunità, affinché la Regione ne prenda atto definitivamente provvedendo alla revoca del titolo».

