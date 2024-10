Giovanni Filigheddu (1912-1986), uomo politico arzachenese di prim’ordine, consigliere regionale per quattro legislature, sarà ricordato ad Arzachena il prossimo 18 ottobre, prendendo lo spunto dalla presentazione del libro su di lui, scritto da Mario Roych, che vive a Perugia, fratello dell’ex sindaco Francesco. Un «evento culturale» di «valorizzazione della figura storica di Giovanni Filigheddu», ha scritto in delibera l’Amministrazione comunale che supporta economicamente l’iniziativa, organizzata dell’agenzia di comunicazione MSD & partners, che «restituisce alla collettività la conoscenza di una figura importante e fondante per la crescita della città».

Giovanni Filigheddu, iscritto fin dai primi tempi alla Democrazia Cristiana, amico di Mario Segni, futuro presidente della Repubblica, è stato in Regione per ben 4 legislature. Ha contribuito alla fase del piano di Rinascita, accanto a Paolo Dettori e a Efisio Corrias. Lungimirante, volle nel 1953 istituire, quando ancora ad Arzachena non si parlava di Costa Smeralda, l’Assessorato Regionale al Turismo, avendo intuito l’importanza di quella che sarebbe potuta diventare, per la Sardegna, come negli anni poi è diventata, l’industria turistica. Una parola, turismo, allora ancora piuttosto sconosciuta in Sardegna.

Filigheddu diede inoltre il suo fattivo contributo alle scelte per costruzione della diga del Liscia, l'avvio della Costa Smeralda, l'aeroporto di Olbia, le navi traghetto da e per il Continente.

