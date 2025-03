«Che fine ha fatto il Mercatino e la decisione di riportarlo nel centro di Arzachena?»; a domandarlo al sindaco Roberto Ragnedda e all’assessora al Commercio, Claudia Giagoni (nella foto), durante i lavori dell’ultimo Consiglio comunale, è stato Rino Cudoni, capogruppo di Piattaforma Arzachena.

«Dove si trova ora, a Tanca di lu Palu – ha affermato - è notevolmente compresso, e gli stessi ambulanti si sono lamentati perché hanno un calo di vendite importante così come d’altro canto i pochi commercianti che risiedono nel centro storico non capiscono perché ci sia questa contrapposizione con la giunta nel non voler riportare quella che è una tradizione, un motorino anche per coloro che ancora resistono nel centro storico di Arzachena». A rispondere è stata l’assessora Giagoni; «abbiamo avuto in questo periodo diverse interlocuzioni con i commercianti del centro storico che andranno credo a breve a costituire un’associazione e grazie a queste interlocuzioni e in un clima di collaborazione abbiamo già ascoltato le loro richieste per farci coadiuvare in un rilancio del centro storico. Abbiamo un dialogo aperto con la Confcommercio, e la Camera di Commercio. Per quanto riguarda il mercatino, ha proseguito Claudia Giagoni, «abbiamo all’attivo una soluzione che presenteremo a breve perché si sta completando in questi giorni e quanto prima avremo la soluzione a questa richiesta fatta sia dai commercianti che dagli ambulanti, che proprio in questi giorni ci hanno protocollato domanda per un incontro, che sarà la prossima settimana».

