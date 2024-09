È in programma il prossimo 26 settembre, giovedì, alle ore 15:00, nell’aula consiliare, un incontro dell’assessore all’Urbanistica, Alessandro Malu, con i tecnici, per illustrare in maniera approfondita il PUC, adottato a maggioranza lo scorso 9 agosto dal Consiglio comunale. Per gli altri portatori d’interesse l’assessore ha fissato incontri per il 3 ottobre alle ore 16:00 a Cannigione, alle ore 21:00 ad Abbiadori-sedi comunali e il 4 ottobre alle 18:00, ad Arzachena-Spazio Nexus. Il PUC, lo scorso 12 settembre, era stato oggetto di dibattito nel corso di un incontro con tecnici, professionisti, imprenditori, ex amministratori e cittadini, organizzato dai consiglieri d’opposizione, Fabio Fresi, Francesca Pileri e Rino Cudoni. In quella occasione i consiglieri d’opposizione ne avevano chiesto il ritiro, in autotutela. Secondo le opposizioni, il PUC era stato adottato durante il periodo estivo, con la gente particolarmente impegnata nel lavoro; era stato poco il tempo avuto a disposizione per consultarlo; sarebbero mancati incontri pubblici preventivi di illustrazione; non sarebbero pervenuti loro alcuni documenti. La richiesta di ritiro della delibera di adozione era stata formalizzata nei giorni successivi dai tre consiglieri con istanza alla segretaria generale del Comune. «Le teorie sollevate da chi chiede di ritirare la delibera di approvazione del PUC possono essere facilmente smentite», aveva risposto qualche giorno fa l’assessore Malu. «Sono le norme stesse e le valutazioni tecniche oggettive a provarlo. La riunione convocata dal gruppo di minoranza ha fornito informazioni fuorvianti, imprecise e, spesso, scorrette. Spiegheremo punto per punto il perché».

