Tutte le strutture scolastiche di Arzachena saranno fornite di dispositivi per la sanificazione di acqua unitamente ad una dotazione di borracce in alluminio per tutti gli alunni del relativo plesso. Ciò scaturirà dal protocollo d’intesa, che l’assessore delegato dalla giunta comunale, Michele Occhioni, stipulerà con la Fondazione Progetti del Cuore – ETS. La proposta, presentata dalla fondazione si chiama PROGETTO ACQUA PER CRESCERE, ed è finalizzata a promuovere l’uso consapevole e sostenibile delle risorse idriche nelle scuole italiane.

L’uso gratuito dei dispositivi forniti dalla fondazione, sarà garantito per 3 (tre) anni e per questo periodo di tempo sarà garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria gratuita dei dispositivi e la fornitura gratuita dei filtri. Allo scadere dei tre anni dalla stipula del Protocollo d’Intesa, non è previsto il pagamento di alcun canone da parte dell’Amministrazione, ma, al contrario, è prevista la cessione in via definitiva del dispositivo all’Ente beneficiario, sempre a titolo gratuito.

La fornitura oggetto del Protocollo d’Intesa, è scritto nella deliberazione, «rappresenta un’ottima occasione per l’Amministrazione Comunale per promuovere, all’interno delle scuole, un progetto di sensibilizzazione degli studenti sull’utilizzo consapevole e parsimonioso dell’acqua, verso una progressiva eliminazione degli sprechi e l’abbandono dell’impiego delle bottigliette di plastica (PET), e quindi la plastica monouso in favore di materiali eco-sostenibili».

