Paura nella notte in un campeggio ad Arzachena. Intorno all’1,30 i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio scoppiato all’ingresso della struttura, in località La Conia.

Le fiamme hanno distrutto il gazebo usato come reception e il calore ha danneggiato anche un’auto parcheggiata a poca distanza.

Il lavoro della squadra ha impedito che il rogo si propagasse alle strutture e alla vegetazione circostante. Non ci sono stati feriti. Le cause del rogo devono ancora essere accertate.

(Unioneonline/E.Fr.)

