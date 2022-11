Da oggi il mercatino settimanale del mercoledì di Arzachena è temporaneamente spostato da piazza Risorgimento alle vie limitrofe del quartiere di Tanca di Lu Palu. Tale decisione, ufficializzata da una ordinanza dirigenziale, è motivata dal fatto che in quella parte del centro storico si sta per procedere all’allestimento del villaggio di Natale e degli spettacoli e degli eventi che verranno realizzati durante tutto il periodo festivo. Il rientro del mercatino nel suo sito tradizionale è previsto dopo l’Epifania, per mercoledì 18 gennaio, salvo ulteriori proroghe.

Il Comune «vuole animare il paese, e il centro storico in particolare, con anticipo rispetto al passato. Infatti, grande novità di quest’anno sarà l’apertura del villaggio di Natale fin dal 19 novembre con il mercatino di prodotti tipici e con gli hobbisti, che avranno la possibilità di proporre le proprie creazioni in tempo utile per gli acquisti di Natale».

Le parole sono di Claudia Giagoni, assessora al Turismo e Commercio. Tanca di Lu Palu non sarà animata in questo periodo solo dal mercatino settimanale ma nel parco verrà allestita anche una pista di pattinaggio con eventi musicali e street food; e questo, nell’intenzione dell’amministrazione comunale, per creare un’area dedicata al divertimento degli adolescenti e animare un altro angolo del paese.

Mentre non è ancora noto il cartellone “Da Natali a Li Tre Re”, tradizionale programma natalizio di Arzachena, si sa che «l’albero di Natale per l’inaugurazione del calendario l’8 dicembre e le luminarie per il centro e i borghi sono già stati scelti», afferma Nicoletta Orecchioni, delegata allo Spettacolo e Sport.

© Riproduzione riservata